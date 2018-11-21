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Fox Sport, Juventus e Inter si faranno guerra per Chiesa. Base d'asta a 70 milioni per il gioiello viola

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: come riporta Fox Sports, infa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 17:05
Fox Sport, Juventus e Inter si faranno guerra per Chiesa. Base d'asta a 70 milioni per il gioiello viola - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: come riporta Fox Sports, infatti, il giocatore viola, obiettivo di mercato bianconero, è un vero e proprio pallino di Marotta, pronto a fare uno sgarbo alla sua ex squadra. La Fiorentina, dal canto suo, cederà il suo asso per una cifra a partire da 70 milioni di euro. L'asta, insomma, è pronta ad iniziare.

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