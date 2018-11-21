Fox Sport, Juventus e Inter si faranno guerra per Chiesa. Base d'asta a 70 milioni per il gioiello viola

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: come riporta Fox Sports, infa...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2018 17:05

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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