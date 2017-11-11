FOTO e VIDEO, Borja Valero torna a Firenze: "Quante volte in piazza della Repubblica? 100 mila..."

Borja Valero e famiglia si sa, amano Firenze e le polemiche sul suo addio alla Fiorentina sono ancora tante tante. Il centrocampista spagnolo appena può torna con la propria famiglia nel capoluogo tos...

Borja Valero e famiglia si sa, amano Firenze e le polemiche sul suo addio alla Fiorentina sono ancora tante tante. Il centrocampista spagnolo appena può torna con la propria famiglia nel capoluogo toscano. Complice la pausa per le nazionali Borja è tornato a Firenze. Ecco le foto e i video del suo soggiorno fiorentino e della battuta con la moglie: "Quante volte siamo stati qui? (Riferito a piazza della Repubblica ndr) Centomila?"

Borja Valero a Firenze con la sua famiglia, qui con i figli Lucia e Alvaro

Borja Valero a Firenze con la sua famiglia, qui con la moglie Rocio



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