Labaro Viola

(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola

Un artigiano napoletano ha voluto omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori con una statuetta regalandola a tutti i giocatori viola compreso Pioli e Antognoni. Queste le immagini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 16:39
(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola -
News
Fiorentina
Napoli
Astori
Pioli
Condividi

Un artigiano napoletano ha voluto omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori con una statuetta regalandola a tutti i giocatori viola compreso Pioli e Antognoni. Queste le immagini

(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola
(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola
(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola
(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola
(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok