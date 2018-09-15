(FOTO) Un artigiano napoletano regala a tutta la Fiorentina una statuetta di Astori nel ritiro viola
Un artigiano napoletano ha voluto omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori con una statuetta regalandola a tutti i giocatori viola compreso Pioli e Antognoni. Queste le immagini
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 16:39
Un artigiano napoletano ha voluto omaggiare il capitano della Fiorentina Davide Astori con una statuetta regalandola a tutti i giocatori viola compreso Pioli e Antognoni. Queste le immagini