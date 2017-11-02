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FOTO, Simeone e Astori allo Store del Duomo. Il Cholito firma il logo della Fiorentina

Ottimo successo dell'iniziativa della Fiorentina di portare Simeone e Astori al Fiorentina Store del Duomo. Ecco le foto del Cholito che firma lo scudetto viola all'interno dello StoreSimeone firma lo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 18:28
FOTO, Simeone e Astori allo Store del Duomo. Il Cholito firma il logo della Fiorentina - Simeone firma lo scudetto della Fiorentina
Simeone firma lo scudetto della Fiorentina
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Ottimo successo dell'iniziativa della Fiorentina di portare Simeone e Astori al Fiorentina Store del Duomo. Ecco le foto del Cholito che firma lo scudetto viola all'interno dello Store

Simeone firma lo scudetto della Fiorentina
Simeone firma lo scudetto della Fiorentina
Simeone firma lo scudetto della Fiorentina allo Store
Sessione di autografi al Fiorentina Store

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