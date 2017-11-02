FOTO, Simeone e Astori allo Store del Duomo. Il Cholito firma il logo della Fiorentina
Ottimo successo dell'iniziativa della Fiorentina di portare Simeone e Astori al Fiorentina Store del Duomo. Ecco le foto del Cholito che firma lo scudetto viola all'interno dello StoreSimeone firma lo...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 18:28
Ottimo successo dell'iniziativa della Fiorentina di portare Simeone e Astori al Fiorentina Store del Duomo. Ecco le foto del Cholito che firma lo scudetto viola all'interno dello Store