(FOTO): Palladino incantato dalla bellezza di Firenze, serata in città. Tra due giorni Fiorentina in campo

Palladino sembra aver trovato la quadra per la sua Fiorentina, oggi si gode la città

Dopo un inizio di stagione un po' complicato, la Fiorentina di Raffaele Palladino sembra aver trovato la quadra. Dopo la vittoria sul campo del Genoa (1-0 firmato Robin Gosens), i gigliati si sono lanciati in classifica, ed hanno così raggiunto il terzo posto in classifica, a pari merito con l'Atalanta di Gasperini. Palladino questa sera si gode Firenze incantato dalla bellezza della città, oggi la squadra viola è scesa in campo al Viola Park per allenarsi in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Torino di Vanoli.

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