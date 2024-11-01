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(FOTO): Palladino incantato dalla bellezza di Firenze, serata in città. Tra due giorni Fiorentina in campo

Palladino sembra aver trovato la quadra per la sua Fiorentina, oggi si gode la città

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2024 22:08
(FOTO): Palladino incantato dalla bellezza di Firenze, serata in città. Tra due giorni Fiorentina in campo -
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Dopo un inizio di stagione un po' complicato, la Fiorentina di Raffaele Palladino sembra aver trovato la quadra. Dopo la vittoria sul campo del Genoa (1-0 firmato Robin Gosens), i gigliati si sono lanciati in classifica, ed hanno così raggiunto il terzo posto in classifica, a pari merito con l'Atalanta di Gasperini. Palladino questa sera si gode Firenze incantato dalla bellezza della città, oggi la squadra viola è scesa in campo al Viola Park per allenarsi in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Torino di Vanoli.

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