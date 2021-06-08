(Foto) Il tecnico Gattuso è a Marbella a vedere l'Argentina Under 23
Gattuso è sugli spalti a Marbella.
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2021 18:13
L'allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, è andato a Marbella in Spagna ad assistere alla partita Argentina Under 23 contro la Danimarca. La Selección Argentina ha postato una foto su Twitter con Rino Gattuso. Questa la foto apparsa su Twitter:
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