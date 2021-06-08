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(Foto) Il tecnico Gattuso è a Marbella a vedere l'Argentina Under 23

Gattuso è sugli spalti a Marbella.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2021 18:13
(Foto) Il tecnico Gattuso è a Marbella a vedere l'Argentina Under 23 - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, è andato a Marbella in Spagna ad assistere alla partita Argentina Under 23 contro la Danimarca. La Selección Argentina ha postato una foto su Twitter con Rino Gattuso. Questa la foto apparsa su Twitter:

(Foto) Il tecnico Gattuso è a Marbella a vedere l'Argentina Under 23

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