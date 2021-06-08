Viviano: "Continuerei su Dragowski in porta. Vlahovic? Magari un giorno..."

Viviano ha parlato del portiere polacco della Fiorentina.

Queste le dichiarazione dell'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, su Lady Radio: "Continuare a puntare su Dragowski in porta mi sembra una decisione corretta, sa giocare anche con i piedi. Finora ha fatto molto bene. Per me parare per la Fiorentina ed esserne tifoso è stata una grossa responsabilità. Vlahovic? Magari un giorno avrà bisogno di qualcosa di diverso, spero che lo sia diventata la Fiorentina".

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