FOTO, il commovente abbraccio tra Pioli e Badelj durante il riscaldamento prima della partita
Durante il riscaldamento prima della partita c'è stato un commovente abbraccio tra Badelj, adesso capitano della Fiorentina, e il tecnico viola Stefano Pioli. Un gesto ricco di significati. Ecco le fo...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 17:03
Durante il riscaldamento prima della partita c'è stato un commovente abbraccio tra Badelj, adesso capitano della Fiorentina, e il tecnico viola Stefano Pioli. Un gesto ricco di significati. Ecco le foto firmate Labaroviola