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FOTO, il commovente abbraccio tra Pioli e Badelj durante il riscaldamento prima della partita

Durante il riscaldamento prima della partita c'è stato un commovente abbraccio tra Badelj, adesso capitano della Fiorentina, e il tecnico viola Stefano Pioli. Un gesto ricco di significati. Ecco le fo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 17:03
FOTO, il commovente abbraccio tra Pioli e Badelj durante il riscaldamento prima della partita - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Badelj
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Durante il riscaldamento prima della partita c'è stato un commovente abbraccio tra Badelj, adesso capitano della Fiorentina, e il tecnico viola Stefano Pioli. Un gesto ricco di significati. Ecco le foto firmate Labaroviola

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli

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