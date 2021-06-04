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FOTO, Gattuso è a Firenze, visita ai campini con il suo staff e incontro con Pradè e Joseph Commisso

Primo giorno a Firenze per il nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso. Al centro sportivo presenti anche Pradè e Joseph Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 10:47
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È iniziata ufficialmente l'era Gattuso alla Fiorentina, con il tecnico che pochi minuti fa ha raggiunto in macchina il Centro Sportivo "Davide Astori" per la prima volta da quando ha firmato per i viola. Una giornata che sarà lunghissima e densa di impegni per il nuovo allenatore, che incontrerà la dirigenza per pianificare la preparazione ma anche per mettere a punto le prime linee guida per il mercato. Lo scrive TMW

DAL PORTOGALLO, DOPPIO COLPO IN ENTRATA POSSIBILE PER LA FIORENTINA

 

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