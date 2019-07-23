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(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti..

È stata presentata la prima maglia della Fiorentina per la stagione 2019/2020. Ha fatto da cornice la mini-crociera sul fiume Hudson organizzata da Rocco Commisso. Durante l'evento hanno posato con l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 23:01
(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti.. -
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Joe Barone
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È stata presentata la prima maglia della Fiorentina per la stagione 2019/2020. Ha fatto da cornice la mini-crociera sul fiume Hudson organizzata da Rocco Commisso. Durante l'evento hanno posato con l'ultima creazione di Le Coque Sportif, i calciatori Milenkovic, Chiesa, Vlahovic, Benassi e Simeone.

Di seguito le foto pubblicate dal profilo social Facebook della società viola:

(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti..
(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti..
(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti..

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