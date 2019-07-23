(FOTO) Ecco presentata la nuova maglia viola. C'è anche Chiesa tra i modelli scelti..

È stata presentata la prima maglia della Fiorentina per la stagione 2019/2020. Ha fatto da cornice la mini-crociera sul fiume Hudson organizzata da Rocco Commisso. Durante l'evento hanno posato con l'...

A cura di Redazione Labaroviola 23 luglio 2019 23:01

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