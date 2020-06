Frank Ribery ha una voglia da matti di ricominciare. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha messo fuori gioco per diversi mesi adesso il fuoriclasse francese non vede l’ora di ricominciare. Questa mattina dopo aver preso il solito caffè dal suo bar fiorentino di fiducia, si è recato al centro sportivo viola per allenarsi. Ecco le foto e i video postati dal calciatore su Instagram