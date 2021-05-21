(FOTO): Dragowski inchioda Ribery al lettino: "Adesso non scappa da Firenze"

Simpatico siparietto quello tra Dragowski e Ribery

Oggi è apparsa una divertente stories sul profilo Instagram di Dragowski. Il portiere polacco si mostra in una foto dove Franck Ribery è stato "inchiodato" supino al lettino e la scritta "Adesso non scappa da Firenze".

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