(FOTO) Disavventura per l'attaccante viola Kokorin che finisce in ospedale
Kokorin ha postato la foto sul suo profilo ufficiale di Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2021 16:44
L'attaccante russo della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, arrivato alla Fiorentina nel mercato invernale dallo Spartak Mosca è andato in ospedale. Lo riporta il giocatore sul suo profilo di Instagram. Non si sanno però i motivi e le cause di questa disavventura.
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