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(FOTO) Disavventura per l'attaccante viola Kokorin che finisce in ospedale

Kokorin ha postato la foto sul suo profilo ufficiale di Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2021 16:44
(FOTO) Disavventura per l'attaccante viola Kokorin che finisce in ospedale - Firenze, conferenza stampa di presentazione di Aleksandr Kokorin 2021 01 27 © Lorenzo Berti/Massimo Sestini
Firenze, conferenza stampa di presentazione di Aleksandr Kokorin 2021 01 27 © Lorenzo Berti/Massimo Sestini
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(FOTO) Disavventura per l'attaccante viola Kokorin che finisce in ospedale

L'attaccante russo della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, arrivato alla Fiorentina nel mercato invernale dallo Spartak Mosca è andato in ospedale. Lo riporta il giocatore sul suo profilo di Instagram. Non si sanno però i motivi e le cause di questa disavventura.

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