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FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone

Dalbert è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino brasiliano classe 93 è arrivato a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. Ecco le foto dell'arrivo al centro sportivo D...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 14:17
FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone -
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Dalbert è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino brasiliano classe 93 è arrivato a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. Ecco le foto dell'arrivo al centro sportivo Davide Astori e l'incontro con Montella, Barone, Commisso e tutta la Fiorentina

FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone
FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone

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