FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone
Dalbert è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino brasiliano classe 93 è arrivato a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. Ecco le foto dell'arrivo al centro sportivo D...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 14:17
Dalbert è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino brasiliano classe 93 è arrivato a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. Ecco le foto dell'arrivo al centro sportivo Davide Astori e l'incontro con Montella, Barone, Commisso e tutta la Fiorentina