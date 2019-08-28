FOTO, Dalbert è a Firenze, incontro al centro sportivo con Commisso, Montella e Barone

Dalbert è praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino brasiliano classe 93 è arrivato a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. Ecco le foto dell'arrivo al centro sportivo D...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2019 14:17

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