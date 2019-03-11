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FOTO, Badelj a fine partita va sotto la Fiesole, saluto ai tifosi viola e gesto per Astori

Bellissima e toccante la scena che si è verificata a fine partita quando Milan Badelj è andato sotto la Curva Fiesole per salutare i tifosi viola e rendere così omaggio a Davide Astori. Un legame molt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 08:54
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Bellissima e toccante la scena che si è verificata a fine partita quando Milan Badelj è andato sotto la Curva Fiesole per salutare i tifosi viola e rendere così omaggio a Davide Astori. Un legame molto forte quello tra l'ex capitano della Fiorentina e il tifo grigliato. Ecco le foto targate Labaroviola di ciò che è accaduto al 90'

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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