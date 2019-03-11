FOTO, Badelj a fine partita va sotto la Fiesole, saluto ai tifosi viola e gesto per Astori

Bellissima e toccante la scena che si è verificata a fine partita quando Milan Badelj è andato sotto la Curva Fiesole per salutare i tifosi viola e rendere così omaggio a Davide Astori. Un legame molt...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2019 08:54

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