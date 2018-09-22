FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, PJACA TITOLARE, CHIESA AL SUO POSTO, C'È GERSON
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal, ecco le scelte di Stefano Pioli:Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Pja...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 16:39
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal, ecco le scelte di Stefano Pioli:
Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Pjaca, Simeone