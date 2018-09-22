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FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, PJACA TITOLARE, CHIESA AL SUO POSTO, C'È GERSON

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal, ecco le scelte di Stefano Pioli:Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Pja...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 16:39
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, PJACA TITOLARE, CHIESA AL SUO POSTO, C'È GERSON - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Spal, ecco le scelte di Stefano Pioli:

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Pjaca, Simeone

 

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