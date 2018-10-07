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FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: PJACA TITOLARE, BENASSI RECUPERA. IN DIFESA...

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita in programma alle 15 allo stadio Olimpico di Roma, queste le scelte di Stefano Pioli:Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 13:44
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: PJACA TITOLARE, BENASSI RECUPERA. IN DIFESA... -
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita in programma alle 15 allo stadio Olimpico di Roma, queste le scelte di Stefano Pioli:

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone

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