FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: PJACA TITOLARE, BENASSI IN PANCHINA. A CENTROCAMPO..
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Cagliari in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, questi gli undici scelti da Stefano Pioli:Lafont, Milenkovic, Pezz...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 16:40
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Cagliari in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, questi gli undici scelti da Stefano Pioli:
Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Edimilson, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone