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FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: PJACA TITOLARE, BENASSI IN PANCHINA. A CENTROCAMPO..

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Cagliari in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, questi gli undici scelti da Stefano Pioli:Lafont, Milenkovic, Pezz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 16:40
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: PJACA TITOLARE, BENASSI IN PANCHINA. A CENTROCAMPO.. - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Cagliari in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze, questi gli undici scelti da Stefano Pioli:

Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Edimilson, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone

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