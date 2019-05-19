FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA FA FUORI MURIEL, GIOCA SIMEONE. PEZZELLA NON RECUPERA
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Parma in programma alle 15 al Tardini. Ecco le scelte di Montella:Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi,...
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2019 14:47
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Parma in programma alle 15 al Tardini. Ecco le scelte di Montella:
Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas