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FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA FA FUORI MURIEL, GIOCA SIMEONE. PEZZELLA NON RECUPERA

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Parma in programma alle 15 al Tardini. Ecco le scelte di Montella:Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2019 14:47
FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA FA FUORI MURIEL, GIOCA SIMEONE. PEZZELLA NON RECUPERA - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Parma in programma alle 15 al Tardini. Ecco le scelte di Montella:

Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas

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