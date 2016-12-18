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FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI GONZALO, GIOCA DE MAIO. PANCA ANCHE PER CHIESA E MILIC

Sousa schiera De Maio al posto di Gonzalo, tutte le scelte di formazioni di Sousa e anche quelle della Lazio di Simone Inzaghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2016 19:34
FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI GONZALO, GIOCA DE MAIO. PANCA ANCHE PER CHIESA E MILIC - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diramate le formazioni ufficiali di Lazio - Fiorentina in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Questa la formazione della Fiorentina per il posticipo contro la Lazio:

Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Astori, Olivera, Sanchez, Vecino, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic

Lazio: Marchetti, Bastos, De Vrij, Radu, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Biglia, Cataldi, Lulic, Immobile, Keita

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