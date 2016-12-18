FORM. UFFICIALE: SOUSA FA FUORI GONZALO, GIOCA DE MAIO. PANCA ANCHE PER CHIESA E MILIC
Sousa schiera De Maio al posto di Gonzalo, tutte le scelte di formazioni di Sousa e anche quelle della Lazio di Simone Inzaghi
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2016 19:34
Diramate le formazioni ufficiali di Lazio - Fiorentina in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Questa la formazione della Fiorentina per il posticipo contro la Lazio:
Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Astori, Olivera, Sanchez, Vecino, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic
Lazio: Marchetti, Bastos, De Vrij, Radu, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Biglia, Cataldi, Lulic, Immobile, Keita