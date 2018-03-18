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FORM. UFFICIALE: SAPONARA TREQUARTISTA, MILENKOVIC E VITOR HUGO IN DIFESA

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Torino per la partita in programma alle ore 15 allo stadio Grande Torino. Queste le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che conferma Riccardo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 13:48
FORM. UFFICIALE: SAPONARA TREQUARTISTA, MILENKOVIC E VITOR HUGO IN DIFESA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Torino per la partita in programma alle ore 15 allo stadio Grande Torino. Queste le scelte del tecnico viola Stefano Pioli che conferma Riccardo Saponara dal primo minuto dopo la partita contro il Benevento. Questi i titolari viola:

Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Saponara, Chiesa, Simeone

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