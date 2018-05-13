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FORM. UFFICIALE: FUORI SAPONARA, GIOCA EYSSERIC, MILENKOVIC AL CENTRO IN DIFESA

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Inizio ore 15. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 13:47
FORM. UFFICIALE: FUORI SAPONARA, GIOCA EYSSERIC, MILENKOVIC AL CENTRO IN DIFESA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Inizio ore 15. Ecco le scelte di Stefano Pioli:

Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Eysseric; Chiesa, Simeone

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