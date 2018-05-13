FORM. UFFICIALE: FUORI SAPONARA, GIOCA EYSSERIC, MILENKOVIC AL CENTRO IN DIFESA
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Inizio ore 15. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, V...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 13:47
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Cagliari. Inizio ore 15. Ecco le scelte di Stefano Pioli:
Sportiello; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Eysseric; Chiesa, Simeone