Fiorentina in campo alle 20.45 in casa contro l’Atalanta, la squadra viola deve fare a meno di Amrabat fuori causa per una lombagia. Questa la formazione ufficiale della squadra viola e le scelte di Vincenzo Italiano:

Terracciano, Dodò, Quarta, Milenkovic, Terzic, Mandragora, Castrovilli, Barak, Nico Gonzalez, Ikonè, Cabral

JURIC RIMPIANGE I GIOCATORI DELLA FIORENTINA