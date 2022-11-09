FORM.UFFICIALE: IN ATTACCO CABRAL, MANDRAGORA AL FIANCO DI AMRABAT, IGOR IN DIFESA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Salernitana. Le scelte di Vincenzo Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 19:42
Fiorentina di scena allo stadio Franchi per l'ultima partita in casa prima dello stop per il mondiale, l'avversario è la Salernitana di Davide Nicola, davanti in classifica ai viola. Italiano deve fare a meno di Sottil, Nico Gonzalez e Gollini, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Kouamè, Ikonè, Cabral
FIORENTINA NON CONTENTA DI NICO
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