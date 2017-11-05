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FORM. UFFICIALE: GIOCA BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, GIL DIAS IN ATTACCO, BOCCIATO EYSSERIC

Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma in programma alle 15 al Franchi. Questi i titolari scelti da Stefano Pioli. Il tecnico viola boccia Eysseric e lancia da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 13:52
FORM. UFFICIALE: GIOCA BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, GIL DIAS IN ATTACCO, BOCCIATO EYSSERIC - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma in programma alle 15 al Franchi. Questi i titolari scelti da Stefano Pioli. Il tecnico viola boccia Eysseric e lancia dal primo minuto il portoghese Gil Dias:

Sportiello, Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Gil Dias, Chiesa, Simeone

 

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