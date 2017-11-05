FORM. UFFICIALE: GIOCA BRUNO GASPAR TERZINO DESTRO, GIL DIAS IN ATTACCO, BOCCIATO EYSSERIC
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma in programma alle 15 al Franchi. Questi i titolari scelti da Stefano Pioli. Il tecnico viola boccia Eysseric e lancia da...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 13:52
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma in programma alle 15 al Franchi. Questi i titolari scelti da Stefano Pioli. Il tecnico viola boccia Eysseric e lancia dal primo minuto il portoghese Gil Dias:
Sportiello, Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Gil Dias, Chiesa, Simeone