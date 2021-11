La Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a scendere in campo alle ore 18.30 al Franchi per affrontare la Sampdoria. Nico Gonzalez parte ancora una volta dalla panchina, out Milenkovic anche lui non è negli 11 titolari. Ecco la formazione ufficiale dei viola:

Terracciano; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

