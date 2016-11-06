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FORM. UFFICIALE: 4-2-3-1, FUORI VECINO DENTRO BADELJ, GIOCA TOMOVIC

I titolari di Paulo Sousa scelti per la partita contro la Sampdoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2016 16:53
FORM. UFFICIALE: 4-2-3-1, FUORI VECINO DENTRO BADELJ, GIOCA TOMOVIC -
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Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro la Sampdoria in programma allo stadio Artemio Franchi alle 18. Questi gli undici scelti da Paulo Sousa e da Marco Giampaolo per la sua Sampdoria:

Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello, Bernardeschi, Ilicic, Kalinic

Sampdoria: Puggioni, Sala, Regini, Skriniar, Silvestre, Torreira, Barreto, Linetty, Bruno Fernandes, Muriel, Quagliarella

 

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