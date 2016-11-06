FORM. UFFICIALE: 4-2-3-1, FUORI VECINO DENTRO BADELJ, GIOCA TOMOVIC
I titolari di Paulo Sousa scelti per la partita contro la Sampdoria
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2016 16:53
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro la Sampdoria in programma allo stadio Artemio Franchi alle 18. Questi gli undici scelti da Paulo Sousa e da Marco Giampaolo per la sua Sampdoria:
Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello, Bernardeschi, Ilicic, Kalinic
Sampdoria: Puggioni, Sala, Regini, Skriniar, Silvestre, Torreira, Barreto, Linetty, Bruno Fernandes, Muriel, Quagliarella