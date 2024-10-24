Fontana su Palladino: "Ha rivoluzionato il modo di fare calcio alla viola. E' completamente diverso da Italiano"

Palladino ha rivoluzionato il modo di fare calcio della Fiorentina, proponendo un gioco diametralmente opposto rispetto a quello di Italiano

A Newssupercommesse.it l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Fontana ha parlato anche della situazione attuale della squadra di Palladino, esprimendosi in termini positivi sul lavoro del tecnico viola e parlando poi di Andrea Colpani.

"Palladino ha rivoluzionato il modo di fare calcio della Fiorentina, proponendo un gioco diametralmente opposto rispetto a quello di Italiano. C'è voluto ovviamente del tempo per trovare equilibrio e confidenza con i nuovi meccanismi, anche alla luce dei tanti cambiamenti inerenti il parco giocatori. All'inizio la squadra ha balbettato, ma ora sembra aver trovato la propria strada. Palladino gode della fiducia dei calciatori e sta portando avanti con tenacia e perseveranza le proprie idee. L'intento della società è quello di proiettarsi verso l'alto, magari a ridosso delle big, compatibilmente con quelle che sono le risorse economiche e la politica adottata dal club. Il modello da seguire, sotto questo punto di vista, sarebbe quello dell'Atalanta di Gasperini".

"Colpani è stato voluto fortemente da Palladino, l'allenatore sa benissimo ciò che questo calciatore può dare alla squadra. Firenze è una piazza difficile, l'ho vissuto sulla mia pelle. Il passaggio dal Monza a una squadra storica come quella toscana non è semplice. Bisogna calarsi in una dimensione diversa, dove viene richiesta sempre una buona prestazione. Colpani penso abbia interiorizzato il momento e superato questa prima fase di ambientamento. È giovane e ha grandi qualità, credo possa essere un'arma in più a disposizione di Palladino e può essere determinante già in questa stagione".