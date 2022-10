Flachi sul ritorno di Batistuta: “Sarebbe uno stimolo per tutti i calciatori. Ma va visto il ruolo”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, l’ex calciatore viola, Francesco Flachi, è tornato a parlare di un’eventuale ritorno alla Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta nella veste di dirigente: “Sarebbe bello che rientrasse, una figura come lui fungerebbe da stimolo per i giocatori, bisogna vedere però il ruolo, che è quello che definisce tutto, sarebbe bello vedere anche altre bandiere in società, persone che potrebbero insegnare ai calciatori di oggi i valori di un calcio che loro non hanno vissuto”.