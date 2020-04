“Gli auguri che mi ha fatto la Fiorentina mi hanno fatto molto piacere – ha detto Francesco Flachi a La Nazione -, vuol dire essere considerato un pezzo di storia viola. Ringrazio anche i tifosi. Vlahovic? È un’atipica prima punta, gioca molto in verticale. Penso debba imparare a muoversi meglio. Dusan secondo me ha una qualità unica, da vero centravanti: sottoporta è molto “cattivo”, rarità per i giovani attaccanti. È acerbo e può crescere ancora molto. Cutrone ha bisogno di continuità. La sua forza è la finalizzazione, mi ricorda Inzaghi. Ha bisogno di sentirsi responsabilizzato e a quel punto segnerà molti gol”.

“Sottil – ha aggiunto – è un esterno puro, in giro come lui non se ne vedono. È uno dei più forti nel saltare l’uomo, mi domando perchè giochi così poco anche se il modulo che la Fiorentina ha ora non lo aiuta. Sulla fascia non rende. Kouamé? Giocatore di prospettiva, ha senza dubbio qualità da vendere. Prima dell’infortunio stava facendo bene a Genova. Lo metterei in campo direttamente la prossima stagione anche se dovesse riprendere questo campionato. Io ho buttato via un 40% della mia carriera per fare stupidaggini, ho sbagliato ed ho pagato vorrei che nessun altro ripeta i miei stessi errori”.