Flachi: “Samp-Fiorentina? Chi perde è nei guai. Vlahovic? Bravo ma servo tanti schiaffi per migliorare”

“Samp-Fiorentina? Una partaccia – ha detto Francesco Flachi a La Nazione – per tutte e due le squadre, chi la perde torna nei guai. Fiorentina? Poco affiatamento fra i ragazzi. La responsabilità è della squadra, gli allenatori cambiati sono già tre. Vlahovic? Bravo attaccante ma non è fortunato come quelli della nostra generazione. Siamo cresciuti prima in strada, poi abbiamo rubato consigli. Per crescere e prendere spazio noi dovevamo prendere tanti schiaffi e “rubare” segreti a chi ci era davanti”.

