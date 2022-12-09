Flachi richiama la calma su Castrovili: "Serve tempo, sarà davvero pronto per la prossima stagione "

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi ha così parlato del recupero di Gaetano Castrovilli: “Tutti ci auguriamo che possa tornare al meglio, perché...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi ha così parlato del recupero di Gaetano Castrovilli: “Tutti ci auguriamo che possa tornare al meglio, perché un giocatore completo e fondamentale per il centrocampo viola. L’infortunio è stato brutto e lungo, in certe situazioni ci vogliono calma e tempo perché il ritmo partita non si recupera subito. Bisogna capire anche l’aspetto psicologico del calciatore, deve togliersi quella paura che fisiologicamente avrà. Secondo me sarà davvero pronto per la prossima stagione”.

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