Flachi: "Non si può perdere Belotti in area al 90'. Milenkovic ingenuo, si è salvato solo Quarta"

Le parole di Francesco Flachi ai microfoni di Radio Bruno



Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione in casa viola. Queste le sue dichiarazioni:

FIORENTINA-TORINO "Se la squadra di Prandelli avesse avuto maggiori convinzioni avrebbe potuto indirizzare la gara. L'approccio del Torino è stato difficoltoso, mentre nel secondo tempo Ribery e Bonaventura hanno confezionato un gran gol. I cartellini hanno cambiato tutto".

DIFESA "È in difficoltà. Sul gol di Belotti ho visto un brutto errore, non è accettabile perdersi Belotti in area. L'altra ingenuità l'ha commessa Milenkovic. Mi ha convinto solo Quarta".

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