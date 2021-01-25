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Flachi: "La Fiorentina non è inferiore al Sassuolo, al Verona e alla Samp"

Flachi ha espresso la sua opinione sulla posizione in classifica della viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2021 20:50
Flachi: "La Fiorentina non è inferiore al Sassuolo, al Verona e alla Samp" -
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L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto su Radio Bruno Toscana e ha parlato dei giocatori viola.

Queste le sue dichiarazioni: "La squadra viola ha delle qualità ma è impaurita, dei calciatori non riescono ad esprimersi al meglio. Adesso è venuto fuori l’orgoglio  con i giocatori di esperienza Bonaventura e Callejon che devono insegnare qualcosa ai più giovani. Mi auguro che adesso la Fiorentina riesca a dare continuità di risultati per scrollarsi da questa situazione. La Fiorentina contro il Napoli poteva chiudere in vantaggio la prima mezz’ora di gioco. Bisogna saper trovare un equilibrio anche portando tanti calciatori in avanti. Un voto al girone d’andata della Fiorentina? Darei un 6 di incoraggiamento sperando che diventi un 8 a fine campionato. Non vedo la Fiorentina inferiore a squadre come il Sassuolo, il Verona e la Sampdoria".

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