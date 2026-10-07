Flachi: "Batistuta tornava il sabato e giocava la domenica, Mastantuono farà lo stesso. Ndour può dare tanto"

L'ex giocatore viola, Francesco Flachi ha parlato ai microfoni del Pentasport dei temi di attualità in casa Fiorentina in vista del ritorno della Serie A

Ecco le parole di Francesco Flachi al Pentasport: "Il rinnovo di Ranieri? Se io fossi stato al posto di Ranieri, sarei già andato via, questo dimostra una grande maturità nel giocatore, è stato bravo, anzi bravissimo a restare lì e poi si è riguadagnato la fiducia, perché quando ti tolgano la fascia perdi di credibilità oltre a perdere la fiducia. Lui con Dragusin al momento sono la coppia più equilibrata, dobbiamo vedere anche Viery che indubbiamente il suo ruolo non è il terzino e gioca perché siamo in una situazione di emergenza.

Mastantuono? Batistuta arrivava il sabato e giocava la domenica, Mastantuono ha 20 anni e può giocare tranquillamente, anche perché a lui basta un'azione, basta un pallone e ti fa cambiare la partita, io penso che conti la voglia di giocare, e non credo ci siano dei problemi, poi si dovrà vedere l'intenzione dell'allenatore quanto vuole gestirlo. Lui è un argentino, ce l'ha nel sangue la voglia e la determinazione, anche nelle prime partite era uno che si arrabbiava e cercava di dare una sveglia. In questi anni non ci sono stati giocatori che hanno la grinta di tirare su la carretta, quello che mi fa piacere è il suo atteggiamento, dimostra che ci tiene.

Al gol di Ndour ho subito pensato che sarebbe l'ora iniziasse a farli anche qui, anche se così è anche troppo. Ci piacerebbe che quello che ha fatto con l'Italia lo facesse anche alla Fiorentina, può dare un grande contributo. Ma io sono dell'idea che il centrocampo della Fiorentina sia dietro solo a quello di Inter e Roma e una volta che Atta e Goncalves, il centrocampo diventa di tanta tanta qualità.

Il Genoa, non capisco la differenza tra l'inizio di quest'anno e l'anno scorso, questa partenza qui ha tagliato le gambe a tutti quanti, è una squadra che in casa che anche se giocava con le grandi dava problemi a tutti e quest'anno ha perso lo smalto. La Fiorentina ne deve approfittare, deve subito aggredire.