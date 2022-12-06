Flachi: "Amrabat ha trovato continuità, fiducia e gioca nel suo ruolo. Fiorentina deve convincerlo a rimanere"

Amrabat continua a stupire tutti a suon di prestazioni e vittorie al Mondiale ma la Fiorentina deve difendersi dalle offerte dei maggiori club europei per il suo centrocampista

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, ecco le sue parole:

"Amrabat tra Mondiale e voci di mercato? Amrabat bisogna dirgli bravo, sta facendo un grande campionato, lo scorso anno non aveva continuità, anche perché aveva Torreira davanti. Ha sentito la fiducia di società, allenatore e ambiente e sono venute fuori le qualità. Ora poi gioca nel suo ruolo naturale. Il Mondiale può dare notorietà e spero che la Fiorentina lo convinca a rimanere." A riportarlo è TMW.

IL MAROCCO DI AMRABAT SCRIVE LA STORIA

https://www.labaroviola.com/il-marocco-non-si-ferma-piu-e-vola-ai-quarti-amrabat-ancora-dominante-e-spagna-battuta-ai-rigori/194935/