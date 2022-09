Flachi: “Alla Fiorentina manca mentalità, qualcuno si sente arrivato. Italiano sbaglia gestione gara”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo della sconfitta contro il Bologna in campionato, queste le sue parole:

Si è persa la Fiorentina, quando giochi contro le grandi fa anche bene, vedi contro Napoli e Juventus, dove ci mancano due punti ma manca la mentalità per fare il salto di qualità, forse qualcuno si è sentito arrivato dopo lo scorso anno, oppure ci sono giocatori scontenti perchè non hanno continuità e magari qualcuno porta questo malumore nello spogliatoio.

Mi sembra che si sia carenti anche nella gestione della partita, se vinci 1-0 va bene uguale, non si può lasciare sempre all’uno contro uno, ci deve essere anche qualcuno che copre in caso di errore, si può anche gestire la partita dopo essere andati in vantaggio, ieri come contro il Riga in Conference League

Ho grande stima per Italiano ma venivamo da due anni brutti e c’era rinascita da parte di tutti, c’era entusiasmo a mille, il problema è riconfermarsi, bisogna portare delle innovazioni, bisogna capire i giocatori che hai, Jovic e Cabral non sono delle prime punte che possono giocare spalle alla porta, bisogna portare delle soluzioni. Non vedo mai un cambiamento, l’allenatore non cambia mai modulo, sempre gli interpreti, l’avversario ti può anche bloccare perchè ti conosce. A volte anche il giocatore ti può uscire dagli schemi e ti fa vincere la partita ma questo ora non accade perchè i giocatori sono bloccati”

LA MOVIOLA DI GRAZIANI CESARI