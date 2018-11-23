Flachi a R.Bruno:" A Frosinone si é toccato il fondo. Chiesa unico decisivo. Pjaca lo schiero cosi.."

Ospite quest'oggi negli studi di Radio Bruno Toscana, l’ex viola Francesco Flachiha parlato così della Fiorentina e del momento:"Secondo me Pjaca da esterno non rende per il suo valore, non ha la gamb...

Ospite quest'oggi negli studi di Radio Bruno Toscana, l’ex viola Francesco Flachiha parlato così della Fiorentina e del momento:

"Secondo me Pjaca da esterno non rende per il suo valore, non ha la gamba, lo vedrei meglio più vicino alla porta. L’ho visto abbastanza bene contro la Sampdoria, poi niente altro, non è stato più determinante. Prendete Chiesa, lui si' che lo è.

La sosta ti dà e ti toglie, penso che questa volta Pioli possa cambiare qualcosa per Bologna. Bisogna risolvere qualcosa in modo tale che non sia sempre e solo Chiesa a risolvere le situazioni, ci devono essere più partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti. Nel calcio basta una scintilla per far cambiare l’andamento di una stagione, ma se la devono andare a cercare.

Bene che Pioli si sia fatto sentire. Per farlo arrabbiare, ce ne vuole. Se si è arrabbiato, vuole dire che si è toccato il fondo.