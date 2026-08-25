Firenze si tinge di viola: anche Commisso al corteo del Centenario che invade il cuore della città

Il presidente viola ha salutato i tifosi in piazza Santa Maria Novella, la festa prosegue nel cuore di Firenze fino ai lungarni

Una notte tutta viola, nel cuore di Firenze, per celebrare cento anni di Fiorentina. La festa del Centenario è entrata nel vivo questa sera con il grande corteo organizzato dalla Curva Fiesole, partito da piazza Santa Maria Novella e destinato ad attraversare il centro storico, tra bandiere, fumogeni, sciarpe, cori e migliaia di tifosi.

Il ritrovo è iniziato nel tardo pomeriggio e, poco dopo le 21, il corteo ha preso ufficialmente il via. A rendere ancora più speciale l'avvio della serata è stata la presenza del presidente viola Joseph Commisso, arrivato in piazza insieme alla madre Catherine e al direttore generale Alessandro Ferrari per salutare direttamente i tifosi. Il presidente ha preso anche il microfono prima della partenza, fermandosi poi per foto, saluti e cori insieme alla gente viola.

Commisso ha rivolto parole di orgoglio e vicinanza alla tifoseria: «Sono orgoglioso dei nostri tifosi che per me rappresentano un punto fondamentale della nostra Fiorentina. Sappiamo che questo è un club storico, siamo tutti innamorati della Fiorentina, vogliamo lottare per i nostri tifosi. Amo la Fiorentina, amo questi colori, amo Firenze. Voglio che il popolo viola torni a sognare. Aver perso 4-0 a Roma ha fatto male a tutti, non sono qui per trovare scuse. Dobbiamo fare meglio e ci riusciremo. Vi ringrazio per essere intervenuti qui stasera, sempre forza Fiorentina».

Un saluto accolto dall'entusiasmo dei presenti, con il presidente che ha poi lasciato la piazza mentre i sostenitori si preparavano a dare vita alla grande fiaccolata del Centenario.

Il serpentone viola si è mosso da Santa Maria Novella per attraversare alcune delle strade più suggestive del centro: via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via degli Agli, via dei Pecori, piazza San Giovanni e via dei Calzaiuoli, fino a piazza della Signoria. Da lì il percorso è proseguito verso l'Arno, passando da via Vacchereccia e via Per Santa Maria.

Raggiunto il lungarno, il corteo si è quindi diviso in due gruppi. Una parte dei tifosi ha proseguito lungo il lungarno Acciaiuoli in direzione di Ponte Santa Trinita; l'altra ha attraversato piazza del Pesce e il lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, passando da piazza dei Giudici e arrivando sul lungarno Diaz, con conclusione a Ponte alle Grazie.

Firenze, per una notte, è diventata così una gigantesca curva viola. Alle finestre e sui balconi sono comparsi vessilli e bandiere, mentre nel centro storico la voce dei tifosi ha accompagnato il passaggio del corteo. Una celebrazione popolare che racconta meglio di qualsiasi cerimonia il rapporto profondo tra la città e la sua squadra: cento anni di Fiorentina vissuti come cento anni di storia fiorentina.

La serata apre ufficialmente la settimana delle celebrazioni per il Centenario. Il programma proseguirà nei prossimi giorni con una città sempre più colorata di viola: nelle notti del 28 e 29 agosto saranno illuminati numerosi luoghi simbolo, mentre al piazzale Michelangelo campeggia la grande installazione “V100la”. Anche il David, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi saranno coinvolti nelle celebrazioni.

Il grande appuntamento ufficiale sarà poi sabato 29 agosto, giorno del centenario della fondazione della Fiorentina, con l'esordio casalingo in campionato contro il Frosinone e lo spettacolo celebrativo previsto al termine della partita, alla presenza di Joseph Commisso.

Ma il primo grande abbraccio della città alla sua squadra è arrivato questa sera. Da Santa Maria Novella ai lungarni, passando per piazza della Signoria, Firenze ha celebrato la propria Fiorentina nel modo più autentico: insieme alla sua gente, con il viola a dominare le strade e una passione che attraversa generazioni. [Foto LaNazione]