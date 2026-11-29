PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI HORROR, BRESCIANINI DELETERIO, DE GEA SALVA

I voti dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro l'Udinese

De Gea 7,5 Se la Fiorentina non prende 3 gol nel primo tempo il merito è del portiere spagnolo che salva in un paio di occasioni. Dopo l'ennesima parata, si fa male ed esce al minuto 45

Jimenez 5,5 Si conferma tra i meno peggio della squadra anche se non mancano nemmeno i suoi errori, cerca di dare una mano con la sua rapidità, va in verticale ogni volta che ne ha la possibilità ma si va a sbattere in una squadra che non gira

Dragusin 5,5 I suoi errori sono di reparto, nei movimenti con il resto dei compagni. A livello individuale, cerca di difendere come può e perde pochi duelli

Ranieri 5 Al minuto 59 recupera palla, ma è lentissimo, come se la squadra fosse in vantaggio e dovesse perdere tempo, non riesce a passare la palla a nessuno, si addormenta, gli rubano palla e fa fallo. Questa azione, è lo specchio della sua partita imprecisa. Tanto fumo, poco arrosto

Joao Mario 4,5 Il suo primo tempo è nell'assist millimetrico per Zaniolo, ma purtroppo non ha più la maglia viola e rischia dunque di regalare un gol all'Udinese. Deleterio

Fagioli 4,5 Lento, impacciato, sbaglia tanti palloni facili, molle. Non gli manca il coraggio ma tutto il resto

Brescianini 4 Riesce, su un rilancio, a farsi colpire sulla schiena perchè non sa nemmeno dove sta la palla. Sbaglia quasi tutti i palloni che gli passano tra i piedi, averlo visto titolare è incomprensibile

Ndour 4,5 Ci si chiede come mai viene sempre schierato titolare in ogni occasione e circostanza e come mai resta sempre sistematicamente 90 minuti in campo nonostante sia totalmente fuori dal gioco, cerca di dare una mano in fase di interdizione con qualche pallone recuperato

Njie 5 Dalla sua il coraggio e la voglia di provarci ma va sempre a sbattere contro il suo diretto avversario non rendendosi mai pericoloso

Mastantuono 4,5 Prestazione orrenda, è l'unica giocata che ha la Fiorentina e viene triplicato sistematicamente e perde sempre palla, per avere più spazio va anche a prendersi palla in altre zone del campo ma è spaesato

Pellegrino 5 Corre, cerca di muoversi per creare qualcosa ma non sfrutta i pochissimi e limitati palloni che riceve. Non è certamente il giocatore che si crea il gol da solo

Christensen 5,5 Entra alla fine del primo tempo in campo al posto dell'infortunato De Gea. Fa il pasticcio clamoroso in uscita e regala il 2-0 poi annullato all'Udinese

Pedro Goncalves 6 Entra all'inizio del secondo tempo ed almeno diventa il riferimento tecnico della squadra, gioca tanti palloni provando almeno a creare qualche combinazione, prende un palo in pieno recupero

Valdepenas 6 In campo dall'inizio del secondo tempo, svolge il suo compito con dedizione e coraggio

Beto 5,5 Non viene mai servito, si vede per qualche duello fine a se stesso