Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Napoli sull'A1, chiuso un tratto dell'autostrada

Il tratto interessato sarebbe quello tra Sesto Fiorentino e Calenzano, traffico bloccato

Come riportato da alcune testate giornalistiche , si sarebbero verificati degli scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Napoli, di rientro da Reggio Emilia dopo il match degli azzurri contro il Sassuolo, sull'autostrada A1. Il tratto interessato è quello tra Sesto Fiorentino e Calenzano, per questo motivo il traffico è stato bloccato e successivamente deviato.