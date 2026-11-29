Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Napoli sull'A1, chiuso un tratto dell'autostrada
Il tratto interessato sarebbe quello tra Sesto Fiorentino e Calenzano, traffico bloccato
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2026 20:29
Come riportato da alcune testate giornalistiche , si sarebbero verificati degli scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Napoli, di rientro da Reggio Emilia dopo il match degli azzurri contro il Sassuolo, sull'autostrada A1. Il tratto interessato è quello tra Sesto Fiorentino e Calenzano, per questo motivo il traffico è stato bloccato e successivamente deviato.