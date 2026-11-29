Formazione FOR UFFICIALE: BRESCIANINI TITOLARE A CENTROCAMPO, PELLEGRINO VINCE IL BALLOTTAGGIO CON BETO

Vanoli ridisegna la squadra: Ranieri e Dragusin al centro della difesa, mentre davanti Beto parte ancora dalla panchina

La formazione ufficiale viola

De Gea; Jimenez, Ranieri, Dragusin, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino

Paolo Vanoli cambia nuovamente assetto e torna al 4-3-3. Dopo aver sperimentato il 4-2-3-1 nelle precedenti uscite, il tecnico viola decide di riproporre un sistema di gioco con tre centrocampisti e un tridente offensivo. Le scelte della vigilia trovano sostanzialmente conferma nell'undici ufficiale.

In difesa torna la coppia centrale composta da Luca Ranieri e Radu Dragusin. Una soluzione obbligata alla luce delle indisponibilità di Viery e Pongracic, che costringono Vanoli a ridisegnare il reparto arretrato. Sulle corsie esterne spazio a Jimenez e Joao Mario, mentre tra i pali ci sarà ancora David De Gea.

A centrocampo nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni circolate tra ieri e oggi sui principali organi di informazione: Ndour, Fagioli e Brescianini comporranno il reparto a tre. Un terzetto chiamato a garantire equilibrio, dinamismo e, soprattutto, copertura a una difesa emorragica da inizio stagione.

Anche in attacco vengono rispettate le previsioni della vigilia. Mastantuono e Njie agiranno ai lati di Mateo Pellegrino, nuovamente scelto come riferimento centrale del reparto offensivo. Sembrava potesse esserci una chance dal primo minuto per Beto, ma Vanoli ha deciso di confermare l'argentino al centro dell'attacco.