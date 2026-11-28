Probabile formazione Fiorentina: Vanoli torna al 4-3-3. Ranieri dal 1', cambia il centrocampo

I probabili 11 che scenderanno in campo al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Udinese

Fiorentina che arriva con grande voglia di rivalsa dopo il brutto ko all'U-Power Stadium contro il Monza. Da giovedì la squadra viola si è ritirata al Viola Park di Bagno a Ripoli per preparare nel migliore dei modi questa gara.

La viola è ferma a nove punti in classifica. Domani, domenica 29 novembre, alle ore 12:30, al Bluenergy Stadium di Udine, la Fiorentina è ospite dell'Udinese. Vanoli sta studiando le possibili mosse per cambiare rotta. Tra conferme e ballottaggi, ecco le probabili scelte del tecnico gigliato.

Vanoli torna al 4-3-3

La Fiorentina potrebbe scenderà sul terreno di gioco con un 4-3-3. Tra i pali il capitano, De Gea, a destra dal 1' ancora una volta Jimenez, sulla corsia opposta potrebbe rivedersi ancora Joao Mario, anche se resiste il ballottaggio con Valdepenas. Al centro torna Ranieri accanto a Dragusin. Ancora assente Pongracic, nell'ultima partita si è fermato anche Viery.

In mezzo al campo dovrebbe rivedersi Fagioli in regia, con Brescianini e Ndour a completare il reparto. Atta, dopo essere rientrato tra i convocati nell'ultima partita, per acquisire minutaggio, potrebbe avere a disposizione uno spezzone di gara.

A destra confermato Mastantuono, a sinistra invece Njie, entrato a gara in corso al Brianteo. Ballottaggio per quanto concerne il riferimento offensivo, Pellegrino e Beto si contendono la maglia da titolare. In crescita le prestazioni dell'attaccante portoghese.