Renzi lancia una frecciata a Commisso: "Non chiedo la presidenza, basterebbe non lottare per la salvezza"

Dopo l'elogio a Della Valle, Renzi torna a parlare di Fiorentina

Matteo Renzi è tornato a parlare della Fiorentina sui social. Tra le diverse domande rivolte al politico, noto tifoso viola, su Instagram c'è stata anche quella sulla possibilità di diventare un giorno presidente del club gigliato. Renzi ha escluso questa eventualità, soffermandosi invece sulle difficoltà della squadra in questa stagione:



"Non divento presidente della Fiorentina. Mi basterebbe che prima o poi la Fiorentina tornasse in Europa o, quanto meno, si salvasse, visto come è iniziato l'anno. Tutte le volte bisogna soffrire fino alla fine".