L’equilibrio non è una questione di uomini, ma di gioco. Italiano giocava a 2 con Arthur-Bonaventura

L’equilibrio va veramente trovato in Brescianini e Ndour? Oppure la viola subisce tanto perché non ha gioco?

Equilibrio. Questa è la parola che più di tutte risuona per Firenze, il motivo è semplice: la Fiorentina 16º arranca e viaggia a una media di 2,3 gol subiti a partita.

E allora a partire da Vanoli in sala stampa, tutti ci interroghiamo su come dare equilibrio a questa squadra. Dipinta come molto talentuosa ma senza giocatori in grado di fare la fase di non possesso.

La ricerca di questo equilibrio da molti viene fatta però sui nomi dei calciatori, come se si ricercasse qualcuno in grado di schermare la difesa da solo, ma è una ricerca sbagliata. C’è chi spende il nome di Brescianini, chi chiede l’aggiunta di un difensore in più e chi vorrebbe cambiare i terzini, ma non è questo il punto, o meglio non è solo questo.

L’equilibrio infatti non te lo può dare un singolo giocatore, per giunta se in rosa non ne hai che spiccano per interdizione. In molti per questo accusano Paratici, ma in realtà la colpa sua è un’altra.

L’equilibrio infatti non è da ritrovare tanto in un calciatore quanto nel gioco, nell’identità della squadra e in come approccia le partite. È il modo che hanno i tuoi calciatori di affrontare l’avversario che ti porta a subire meno gol. Se hai un’identità forte e indirizzi la partita a tuo piacimento puoi subire poco anche con calciatori molto offensivi. Facciamo degli esempi.

Quello più facile da fare, anche perché più attuale, è il Como. Il Como fin qui ha subito 10 gol, ed è la 2º difesa del campionato. Secondo il modo di ragionare di chi vuole calciatori massicci come Ndour e Brescianini per dare equilibrio il Como dovrebbe giocare con solo marcantoni. Invece è il contrario. Fabregas in questo inizio di stagione ha giocato spesso con il 4-2-3-1 con Paz, Baturina e Diao dietro Douvikas. Per equilibrare una trequarti così a centrocampo servirebbero Gattuso e Oriali. E invece schiera Milla e Da Cunha che nasceva come attaccante e oggi viene schierato mediano. E anche i terzini spingono, non c’è un calciatore che viene messo per fare la fase difensiva. A farla è il collettivo, il gioco e la preparazione.

Uno può obiettare che i calciatori del Como sono molto forti e così è più semplice. Allora facciamo un altro esempio, questa volta restiamo in casa Fiorentina e andiamo al 26 Febbraio 2024. Quel giorno si giocava Fiorentina-Lazio e Italiano nella formazione sorprende tutti. Conferma il 4-2-3-1 ma con il gallo Belotti davanti e dietro a lui Nico Gonzalez, Beltran e Sottil. Sceglie dunque una trequarti più offensiva rinunciando a un trequartista (Bonaventura) per un calciatore schierato fino a quel momento come punta centrale (Beltran). Ha rinforzato la mediana? No. Sceglie Arthur e Bonaventura (scalato dietro), due calciatori senza corsa, fisico e interdizione.

Eppure quella partita la Fiorentina la vincerà 2-1 concedendo appena 0,30 di xG. E Italiano veniva accusato di essere molto offensivo, difesa alta e troppi rischi da prendere. Quella Fiorentina però chiuse l’anno con 46 gol subiti, una media che è praticamente l’esatta metà di quella attuale.

Questo per dire che una squadra organizzata com’era la sua si poteva difendere anche senza mediani e marcantoni. Tutti sapevano cosa fare e questo bastava per difendere bene.

È qui che Vanoli deve trovare il suo agognato equilibrio, non in Brescianini o nel 4-3-3 o 4-2-3-1. Lo deve trovare nell’identità di gioco che infatti ancora latita.

Cosa vuole fare questa Fiorentina? Vuole essere quella che difende alta come visto nei primi 25 minuti di Monza o quella che sta tutta rintanata come visto negli ultimi 20 minuti del primo tempo? Fino a che non risponderà a queste domande può mettere dentro tutti i Brescianini che vuole, ma questa squadra non subirà mai poche reti.

Ed è questa la colpa che dobbiamo fare a Paratici. Non tanto quella di aver fatto una squadra ultra-offensiva, per quanto qualche giocatore con altre caratteristiche avrebbe fatto comodo, questa è una scelta e ci può anche stare. Il problema è aver scelto due allenatori che con questa rosa non ci azzeccano niente. Nessuno dei due è votato a fare un gioco di dominio e infatti entrambi hanno sbattuto e stanno sbattendo la testa su questo dannato equilibrio. E fino a che si chiede a una squadra creata per stare in avanti di andare contro la sua natura non lo troveremo mai. È una questione di gioco, non di uomini