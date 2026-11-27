Viviano: "Behrami ha tradito la Fiorentina? Il giocatore non voleva andare via, la decisione fu di Montella"

Viviano ha raccontato durante il podcast arenasportiumfun, un retroscena su Valon Behrami e in particolare sul suo passaggio dalla Fiorentina al Napoli nel 2012

Ecco il retroscena raccontato dall'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano: "Prima dell'arrivo di Montella, Behrami era l'idolo di Firenze, poi arriva Montella e dice: "io Behrami non lo voglio" e così fu venduto a Napoli.

Quella gestione fu vista come un tradimento per Firenze. Ma io vi posso assicurare che Behrami non sarebbe mai e poi andato via. La società si è tutela non comunicando le sue intenzioni, restando di fatto una cosa sbagliata".