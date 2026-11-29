Riflessioni in corso sul futuro di Vanoli. Paratici riflette sul tecnico dopo l’ennesimo disastro

La società ha confermato la fiducia, ma Paratici sta riflettendo su Vanoli

Sono ore delicate al Viola Park dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina in questo inizio di stagione. Traballa la panchina di Vanoli nonostante la fiducia ribadita dalla società viola.

Infatti il DS Fabio Paratici sta riflettendo proprio sul futuro della panchina viola e del tecnico. Vanoli infatti non ha portato i risultati sperati e non è riuscito a cambiare la rotta, con la Fiorentina che sembra più allo sbando che mai.

Vedremo sé queste riflessioni porteranno a un ribaltone a sorpresa o se verrà confermata la fiducia del club nei confronti del mister prima e dopo la partita.