Firenze non vede l'ora di gustarsi il tridente con Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean centravanti

Palladino aspetta di recuperare al meglio Gudmundsson, il giocatore islandese potrebbe essere convocato già a Bergamo

La fantasia da unire alla concretezza in un’ampia scelta di uomini che dovranno garantire manovra offensiva e gol. La Fiorentina ha in rosa sei giocatori-chiave per il fronte offensivo e tocca a Raffaele Palladino scegliere di volta in volta in base ad avversari e situazioni di gioco. I nuovi arrivati Gudmundsson e Colpani, si aggiungono a Sottil, Ikoné, Koaume e Beltran che erano già in rosa e che offrono ognuno in modo diverso, chances per creare imprevedibilità. I due nuovi arrivati, per caratteristiche, hanno un potenziale di alto livello dal punto di vista della fantasia e dell’imprevedibilità che sulla carta può essere perfino maggiore rispetto allo scorso anno quando in rosa c’era Nico Gonzalez.

Sono loro i potenziali titolari a cui affidarsi per fare il salto di qualità. Albert Gudmundsson deve ancora fare il proprio esordio a tinte viola e Andrea Colpani deve crescere in condizione, ma la speranza di Palladino è quella di averli al top al più presto e schierarli, in coppia, alle spalle di Kean nel 3-4-2-1 utilizzato fino a questo momento. In città cresce la curiosità di vederli insieme e probabilmente l’attesa sta per finire. Quando l’islandese tornerà dal suo Paese, dove si trova in questi giorni per il processo che lo riguarda, ogni momento sarà buono per il debutto. Il problema al polpaccio è alle spalle e, dopo averlo corteggiato a lungo, la Fiorentina lo aspetta in campo per fare la differenza.

Se ci saranno le condizioni sabato sarà convocato e partirà per Bergamo con i compagni. All’ex Genoa l’allenatore lascerà totale libertà d’azione, proprio come faceva con lui Alberto Gilardino in rossoblù, mentre le qualità di Andrea Colpani sono ben note all’attuale tecnico che lo aveva al Monza ed è riuscito ad esaltarne le caratteristiche. Si possono accentrare o allargare ma soprattutto non dare punti di riferimento per poi arrivare al tiro o servire Moise Kean, il centravanti.

Caratteristiche diverse sono invece quelle di Sottil e Ikoné più adatti alle fasce ma che possono adattarsi alla trequarti. Sono già stati utilizzati in quella posizione e offrono soluzioni differenti per trasformare lo schema in corsa in 3-4-3. Il numero 7 ha la piena fiducia di Palladino ed è stato fin qui impiegato quattro volte su cinque, andando pure in rete nel 3-3 contro la Puskas Akademia.

Lo scorso anno è stato frenato dalle condizioni fisiche che ne hanno alterato l’utilizzo mentre adesso può diventareuna risorsa. Anche il francese è stato impiegato in quattro occasioni, di cui una da titolare. Era potenzialmente in partenza sul mercato, ma in assenza di offerte adeguate, sia per il club che per il calciatore, è rimasto in Viola pronto a rimettersi in gioco e a trasformarsi in una risorsa in più pensando alle tre competizioni che vedranno impegnata la Fiorentina.

Capitolo a parte poi per Lucas Beltran e Christian Kouame. Quest’ultimo può rappresentare anche il vice-Kean e ha trovato un feeling immediato con il tecnico che, come accadde con Vincenzo Italiano nella passata stagione, ne apprezza duttilità e la disponibilità a coprire più ruoli in campo. Come centravanti sembra aver superato nelle gerarchie Beltran. L’argentino è stato provato dall’inizio in Conference League nella posizione di punta centrale, tuttavia nell’ultima uscita è tornato sulla trequarti. Trovargli un ruolo più definito sarà una delle sfide stagionali che attendono Raffaele Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

I VOTI DEI GIORNALI SULLA PARTITA DI KEAN

https://www.labaroviola.com/i-giornali-esaltano-kean-pioggia-di-7-in-pagella-solo-tuttosport-gli-mette-65-esemplare-nella-gestione/267631/