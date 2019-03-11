Firenze e la Fiorentina ricordano DA13. La Messa domani pomeriggio nella Basilica di San Lorenzo..

Firenze e la Fiorentina domani renderanno omaggio a Davide Astori ad un anno dalla sua scomparsa: dopo la cerimonia voluta dalla famiglia una settimana fa a San Pellegrino Terme, il paese in provincia...

Firenze e la Fiorentina domani renderanno omaggio a Davide Astori ad un anno dalla sua scomparsa: dopo la cerimonia voluta dalla famiglia una settimana fa a San Pellegrino Terme, il paese in provincia di Bergamo che diede i natali al capitano viola e dove adesso riposa, si terrà domani alle 18 una messa in suffragio nella Basilica di San Lorenzo aperta a tutta la città fiorentina. Oltre a quella dei dirigenti viola, e' prevista anche la presenza dei fratelli Della Valleallo staff tecnico e ai giocatori della Fiorentina è prevista anche la partecipazione delle delegazioni dei club nei quali Astori ha militato durante la carriera, fra questi il Cagliari e Milan. ''La cerimonia religiosa sarà l'occasione per Firenze e la Fiorentina per ricordare, tutti insieme, il nostro amato capitano. L'accesso alla Basilica di San Lorenzo, spiega una nota ufficiale della società viola - avverrà per la gente dall'ingresso principale. La Fiorentina, congiuntamente alla famiglia, ricorda a tutti che si tratta di un momento di raccoglimento e preghiera''.

Fonte: Ansa