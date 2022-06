La Fiorentina vuole prendere un grande attaccante di profilo internazionale. Italiano ha chiesto bomber

Come anticipato l’8 giugno (LEGGI QUI), la prima richiesta di Vincenzo Italiano alla società viola è quella di prendere un centravanti forte capace di segnare tanto, un attaccante oltre Cabral e magari oltre Djuric, che la Fiorentina ha avallato come ci ha confidato in esclusiva Alfredo Pedullà, il bosniaco a parametro zero è una possibilità concreta ma come terza punta.

Tornando all’attaccante, sul mercato la Fiorentina ha l’obiettivo di prendere un centravanti di profilo internazionale, è questa la grande notizia che circola negli ambienti del calciomercato. I nomi che circolano sono tanti, da Jovic a Milik fino a Suarez ma potrebbe anche non essere ancora uscito il nome giusto. Nome a parte, comunque la Fiorentina vuole un grande bomber. Una mezza bocciatura per Cabral che comunque resterebbe e la dimostrazione di come il dopo Vlahovic a Firenze ancora non è iniziato…

Flavio Ognissanti